Schianto frontale in via Stalingrado a Savona: auto sbanda, centra uno scooter e finisce contro un albero

Due feriti al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo, una anziano in codice verde e una donna in codice giallo. Questo il bilancio del violento scontro frontale avvenuto, intorno alle 11 di stamattina, lunedì 18 dicembre, in via Stalingrado tra il parco commerciale Le Officine e i depositi petroliferi di Legino e che ha visto coinvolte un'auto e uno scooter.

Secondo le prime informazioni l'auto, guidata dall'uomo, sarebbe improvvisamente sbandata mentre procedeva verso levante per cause non ben ancora chiarite invadendo la corsia opposta sulla quale viaggiava la donna, a bordo del suo due ruote, terminando la sua corsa contro uno degli alberi che costeggiano la carreggiata sul bordo del marciapiede. Fortunatamente non sono stati coinvolti altri mezzi né passanti.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Oro Mare insieme all'automedica e alla Polizia locale del capoluogo per gli accertamenti di rito e per regolare il traffico.