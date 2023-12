Fresatura di precisione dei metalli: un mondo di precisione dalle mille applicazioni

Grazie alla loro elevata resistenza e malleabilità, i metalli ricoprono da sempre un ruolo da protagonisti nella realizzazione di ingranaggi, utensili e strumentazioni utili sia nella vita di tutti i giorni che a livello industriale e aziendale.

Le tecniche di lavorazione dei metalli sono evolute nel tempo per andare incontro alle esigenze di un mercato che richiede maggiore velocità nella produzione e precisione nei risultati.

Tra le tecniche fondamentali utilizzate nella lavorazione meccanica dei metalli troviamo la fresatura di precisione.

Cos’è la fresatura di precisione?

La fresatura di precisione è una tecnica di lavorazione che consiste nell’asportare materiale metallico da un pezzo per sagomarlo e dargli le dimensioni desiderate attraverso uno strumento chiamato fresa.

Essendo i pezzi ottenuti richiesti da settori che richiedono una tolleranza pressoché inesistente, le officine che la praticano devono disporre di fresatrici ad alta precisione, addirittura nell’ordine dei micron.

Per ridurre le possibilità di errore e per velocizzare i tempi di lavorazione vengono utilizzati dei macchinari su più assi, che evitano così di dover spostare continuamente il pezzo tra le diverse fasi e aumentando le possibilità di errore.

I metalli che possono essere lavorati sono diversi: il ferro, l’acciaio, l’alluminio, il bronzo, e così via.

Applicazione della fresatura di precisione

Questo particolare tipo di lavorazione meccanica trova applicazione in una vasta varietà di campi. Vediamo quali sono:

• Settore Aerospaziale: in questo campo la precisione è fondamentale. Parti come componenti di turbine, strutture di fusoliera e attacchi alari devono essere realizzate con precisione assoluta per garantire sicurezza e funzionalità.

• Industria Tessile: perché i macchinari possano eseguire con precisione i lavori di cucitura, è importante che i particolari meccanici che ne guidano il funzionamento siano fatti in maniera impeccabile.

• Medicina: gli strumenti chirurgici e le protesi richiedono una lavorazione precisa per garantire la massima efficacia e sicurezza per il paziente.

• Automobilistico: Dalle parti del motore agli interni di lusso, la fresatura di precisione è essenziale per ottenere componenti ad alte prestazioni e esteticamente impeccabili.

Come possiamo immaginare, quelli elencati sono solamente gli esempi più evidenti di applicazione di questa tecnica, ma l’elenco potrebbe continuare a lungo.

Come trovare l’azienda giusta

Trovare il giusto partner per la realizzazione dei pezzi che servono è essenziale per rispettare i tempi di consegna e ottenere prodotti con standard qualitativi elevati a prezzi competitivi.

Per questo è buona norma contattare un’officina in grado di combinare maestria artigianale, esperienza e innovazione tecnologica.

In questo modo si potrà contare sul supporto di qualcuno che conosce a fondo le esigenze del committente, essendo in grado di fornire suggerimenti e guide già in fase di progettazione.