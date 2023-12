La Camera di Commercio premia le imprese ultracentenarie (FOTO)

Nella Sala Magnano della Camera di Commercio “Riviere di Liguria” a Savona si è svolta questa mattina la cerimonia di consegna degli attestati di Impresa Storica alle aziende ultracentenarie della provincia di Savona.

Un riconoscimento importante, un patrimonio di tradizioni, conoscenze e saperi cui sono legati da sempre lo sviluppo, la crescita e la promozione del territorio. All’incontro sono intervenuti i vertici dell’ente camerale, il presidente Enrico Lupi, il vice-presidente Angelo Berlangieri, il segretario generale Marco Casarino, oltre a numerosi rappresentanti delle associazioni di categoria provinciali.

Queste le imprese che hanno ricevuto gli attestati di Impresa Storica: Ristorante Quintilio di Bazzano e Germano S.n.c. – 1869 – Altare; Vaggi Mirco & C. S.a.s. – 1872 – Spotorno; Bagni Genova di Beiso Franco & C. S.n.c. – 1875 – Celle Ligure; A. Dupanloup S.r.l. – 1880 – Savona; Balzola S.r.l. – 1902 – Alassio; Romolo di Ferraro Caterina – 1904 – Carcare; Bagni Molo di Botto Giovanni e Coppo Diego & C. S.a.s. – 1910 – Alassio; Ingrosso Ortofrutticoli Damonte di A. Damonte e C. S.n.c. – 1910 – Quiliano; Bar Jole 1930 S.a.s. di Ravera F. – 1912 – Sassello; Trench Italia S.r.l. – 1919 – Cairo Montenotte; Fratelli Trotta S.r.l. – 1921 – Finale Ligure.

Queste undici imprese vanno ad aggiungersi alle imprese della provincia di Savona già iscritte al Registro che ora, per il Savonese, comprende in tutto 39 imprese storiche. L’elenco completo è disponibile all’indirizzo https://www.unioncamere.gov.it/imprese-storiche

Il Registro Nazionale delle Imprese Storiche è stato istituito da Unioncamere in collaborazione con le Camere di Commercio e il coordinamento del Centro per la cultura di impresa nel 2011 in occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia.

La mission del Registro Nazionale, premiare le aziende ultracentenarie che hanno saputo trasmettere alle generazioni successive il loro inestimabile patrimonio di competenze, nonché i valori fondanti del “fare impresa”. L’iscrizione è aperta a tutti i tipi di impresa. Le adesioni al Registro avvengono su base volontaria a seguito della partecipazione ad appositi bandi online pubblicati periodicamente da Unioncamere.