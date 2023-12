Mallare, il Comune propone di intitolare le scuole alla professoressa Anna Maria Grenno

Il comune di Mallare propone di intitolare le scuole (infanzia e primaria) alla professoressa Anna Maria Grenno, scomparsa nel marzo del 2012.

Nata il 7 luglio 1954 a Savona e residente a Mallare per tutta la sua vita, la professoressa Grenno è stata una figura eccezionale. Non solo ha brillato come insegnante, ma ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama letterario locale con la sua abilità straordinaria nella scrittura e nella poesia.

Il suo impegno nel mondo dell'istruzione si è concretizzato nell'insegnamento delle materie umanistiche presso il Liceo Classico "G. Calasanzio" di Carcare per diversi anni, contribuendo così alla formazione di numerose generazioni di studenti.

La proposta del sindaco Astiggiano ha messo in luce il contributo significativo della professoressa Grenno nel panorama letterario locale. In collaborazione con il marito, anch'egli insegnante, ha condiviso poesie sulle pagine del periodico "Liguria Valbormida e dintorni".

"Abbiamo fatto la proposta e dato parere favorevole - afferma proprio il primo cittadino - Anche l'Istituto Comprensivo di Carcare si è espresso positivamente. Adesso trasmetteremo la nostra delibera di giunta e resteremo in attesa del decreto di intitolazione, di competenza del Provveditorato agli Studi".

Oltre all'attività scolastica, è soprattutto attraverso la sua produzione letteraria che ha lasciato un'impronta indelebile: opere quali "Divagazioni dell'io" (raccolta di poesie), "Cinque gatti e altri racconti" (narrativa) e "Un fiore sull'anima" (poesie), pubblicati con il gruppo Maremmi editore di Firenze, testimoniano la sua maestria artistica e la profondità delle sue opere.

Tra le sue opere più conosciute figura "Mamma ho perso tre volte l'aereo per Mallare" (narrativa), edito da L'Editrice di Savona. Il suo talento nel creare storie coinvolgenti e la sua abilità nel dipingere con le parole hanno fatto sì che il suo nome sia associato a un ricco patrimonio letterario che ha lasciato un'impronta duratura nel tessuto culturale della regione.

L'intitolazione delle scuole all'infanzia e primaria alla professoressa Anna Maria Grenno rappresenterebbe un omaggio sentito a una figura di spicco, un'educatrice di valore e un'artista i cui contributi hanno arricchito non solo il mondo dell'istruzione, ma anche quello della letteratura locale.