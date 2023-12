Spotorno, il 20 dicembre concerto "Christmas in Jazz" con il quintetto del trombettista Giampaolo Casati

Mercoledì 20 dicembre presso la Sala Convegni Palace alle ore 21.00, con ingresso libero, si svolgerà il concerto natalizio “Christmas in Jazz” interpretato dal quintetto del trombettista genovese Giampaolo Casati.

I classici del Natale incontrano gli standard del jazz in un concerto ricco di paesaggi sonori diversi, ma tutti collegati tra loro dalla stretta appartenenza al linguaggio jazzistico. Nel corso dei decenni del secolo scorso grandi interpreti e compositori della storia della canzone Americana e della tradizione Jazzistica hanno via via consolidato un repertorio di brani e composizioni legate all’avvento Natalizio, generando la ormai consueta abitudine dei concerti e dei dischi per il Natale.

Il repertorio proposto nel concerto sarà appunto composto da alcuni grandi classici della musica natalizia oltre a composizioni di grandi autori della storia afroamericana in tema con la musica sacra.

In questa occasione, l’amministrazione comunale ha pensato di affidare il compito del concerto al quintetto di Giampaolo Casati, trombettista nato a Genova che nella sua lunga carriera professionale ha suonato in giro per il mondo e con alcuni dei più importanti musicisti della scena nazionale e internazionale.

I suoi compagni di viaggio, anche loro nati in Liguria, sono ben conosciuti nel nostro territorio dal pubblico degli appassionati, oltre che musicisti di profilo nazionale e internazionale.

A impreziosire la serata sarà la splendida voce di Maria Grazia Scarzella, una raffinata interprete delle grandi melodie ben nota al pubblico dell’area Savonese per la sua lunga militanza in importanti band, una tra tutte quella del pianista Riccardo Zegna. Sicuramente per il pubblico partecipante sarà una bella occasione per iniziare con emozione e sentimento la settimana natalizia.