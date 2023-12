Edilizia residenziale, aperto tavolo con il ministero, Scajola: “Entro Natale le proposte per un modello inclusivo e integrato con le città”

Regione Liguria ha preso parte all'apertura odierna del tavolo nazionale in tema di edilizia residenziale pubblica e sociale, convocato dal ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini​ alla presenza di Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome​.

L'assessore ​regionale alle Politiche abitative ed Edilizia Marco Scajola ​è intervenuto in qualità di coordinatore vicario della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio della Conferenza delle Regioni.

“L’edilizia residenziale pubblica - dichiara l’assessore Marco Scajola - rappresenta un tema centrale ​delle politiche regionali, che necessita un impegno congiunto e concreto. Le Regioni, insieme, stanno portando avanti politiche abitative che mirano a rispondere alle esigenze crescenti dei cittadini. ​È però fondamentale un piano di coordinamento nazionale​, con l'ausilio di risorse straordinarie del Governo, per fare in modo che l’azione amministrativa sia rapida".

​"Puntiamo - prosegue Scajola - come fatto in questi anni per la Liguria, su un modello di edilizia residenziale che non isoli e non crei quartieri ghetto, ma che sia inclusiva e si integri al meglio nelle città. Accogliamo quindi con soddisfazione l’apertura del tavolo​. Nei prossimi giorni mi confronterò con i colleghi delle altre regioni per produrre un documento completo da inviare già prima di Natale al ministro Salvini sulle necessità dei territori con proposte fattive, che possano essere discusse​ al più presto”.

Il prossimo incontro del tavolo nazionale sull'edilizia residenziale è previsto il 16 gennaio 2024.