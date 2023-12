Alassio, finisce fuori strada e il trattore lo travolge: un uomo in codice rosso al Santa Corona

Incidente nella mattinata odierna, poco dopo le 9, sulla strada panoramica "San Bernardo" ad Alassio dove un uomo che si trovava su di un trattore è improvvisamente uscito di strada, per cause non ancora ben chiarite, rimanendo travolto dal mezzo stesso dopo che questo si era ribaltato.

L'allarme ha portato alla mobilitazione dei Vigili del fuoco per il recupero del veicolo agricolo e dei militi della Croce Bianca alassina insieme all'automedica Sierra 4. Diversi i traumi riportati dalla vittima, un uomo di circa 70 anni: per accelerarne il trasporto in pronto soccorso, è stato mobilitati l'elisoccorso Grifo01 che l'ha accompagnato, in codice rosso, al Santa Corona di Pietra Ligure.