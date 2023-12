Blitz al casello autostradale, la Squadra Mobile sequestra 21 kg di droga: tre arresti

Nel pomeriggio di ieri, presso il casello autostradale di Pietra Ligure, i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato tre persone, rispettivamente di trentasette, trentatré e ventitré anni, in possesso di sostanza stupefacente.

L'operazione rientra nell'ambito dei servizi di prevenzione finalizzati al contrasto dei reati predatori e allo spaccio di stupefacenti, attuati dal Questore di Savona e potenziati in questo periodo di festività di fine anno. Al blitz hanno preso parte le unità cinofile del Nucleo Sicurezza Urbana delle Polizie Locali associate di Loano, Finale Ligure e Savona.

Gli investigatori erano da qualche tempo sulle tracce dei tre che, utilizzando auto a noleggio, effettuavano strani movimenti e insoliti sopralluoghi nei pressi dei caselli autostradali. Nella giornata di ieri, avendo il fondato sospetto che le suddette persone fossero in possesso di un’ingente quantità di stupefacente, è scattato il blitz.

L’autovettura con a bordo un uomo e una donna è stata fermata in prossimità del casello autostradale di Pietra Ligure. Al termine della perquisizione sono stati rinvenuti oltre 21 chilogrammi di hashish e 2 etti di cocaina in pietra.

Il servizio antidroga ha permesso, inoltre, di individuare nei pressi del casello autostradale il terzo soggetto, avente il compito di monitorare l’area circostante, che è stato fermato mentre stava per avvicinarsi alla vettura.

Nel corso dei successivi controlli estesi alle abitazioni degli indagati, gli agenti hanno trovato e sequestrato altra sostanza stupefacente, materiale utile al suo confezionamento e circa 2500,00 euro in contanti. Il quantitativo di droga sequestrato avrebbe potuto fruttare al dettaglio circa 250mila euro ed era destinata al mercato di spaccio locale.

Gli arrestati, dopo gli atti di rito sono stati condotti in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La Polizia di Stato di Savona si sta impegnando, sia sul fronte della prevenzione, che su quello della repressione, per assicurare a tutti i cittadini un sereno Natale in sicurezza.