Albenga, Tomatis (FdI): "Pusher in monopattino in via Papa Giovanni per spaccio mordi e fuggi sotto gli occhi degli abitanti"

"Non è una grande metropoli del Nord Italia, ma Albenga. Anche i pusher sotto le torri si sono attrezzati e tanto che per spacciare droga come succede a Milano e Torino si muovono in monopattino per sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine. Succede in via Papa Giovanni sotto gli occhi indignati degli abitanti che protestano e chiedono controlli".

A raccogliere le lamentele dei residenti è Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale.

"Non bastava il degrado e la spazzatura lungo la strada e i marciapiedi sporchi dovuta anche alle attività commerciali della zona che abbandonano i rifiuti in bidoni non autorizzati senza rispettare le regole di buonsenso. Ora, in via Papa Giovanni gli abitanti assistono impotenti allo spaccio mordi e fuggi che avviene soprattutto la sera – prosegue Tomatis – Gli spacciatori hanno ampliato il raggio di azione. Evidentemente preferiscono questa zona in alternativa al centro storico temendo di essere sorpresi dalle forze dell’ordine".

"Tra l’altro i pusher non si dedicano solo alle loro attività di spaccio ma infastidiscono le persone che giustamente si lamentano. E’ anche capitato di trovare portoni condominiali forzati dove gli spacciatori entrano per non essere scoperti nei loro loschi traffici".

Roberto Tomatis, dopo aver ascoltato le lamentele dei residenti, chiede non solo più controlli ma anche un urgente potenziamento delle telecamere proprio per vigilare meglio la zona che ora è diventata pericolosa.