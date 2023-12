Coldiretti Liguria a Casanova Lerrone per premiare la socia centenaria Angiolina Sapello

Angiolina Sapello vive a Marmoreo, frazione di Casanova Lerrone nell’entroterra di Albenga, ed ha compiuto da poco 100 anni. La sua azienda si occupava di fiori, in perfetto stile locale. Per la precisione, Angiolina produceva narcisi e iris. Ed è proprio Angiolina la socia più anziana di Coldiretti.

Per chiudere l’anno con un simbolo unico che avvicina le generazioni e accende l’interesse della tradizione contadina ligure, una delegazione formata dal gruppo Coldiretti Giovani Liguria e Coldiretti Pensionati Liguria si è recata a casa della socia, per portare gli omaggi di un’intera associazione e congratularsi per il grande lavoro svolto come associata.

La delegazione che si è recata nella dimora della centenaria era composta dalla rappresentanza dei giovani, con il segretario regionale Liguria Fabio Zambarino e la segretaria provinciale Savona Elisa Gerini. Oltre a loro, in rappresentanza dei pensionati, hanno accompagnato i giovani il presidente regionale pensionati Liguria e presidente provinciale pensionati Savona, Gabriella Caratti, dalla segretaria regionale pensionati Liguria e segretaria provinciale pensionati Savona Laura Baricalla.

"Poter ascoltare la storia di Angiolina è stato un onore e un privilegio. È nell’eredità dei soci più anziani che affondano le radici della cultura contadina della nostra regione. Poter assistere al loro ricordo e contribuire alla preservazione della memoria di un tempo è stato un immenso piacere" commentano Zambarino e Gerini.

"I pensionati liguri sono una risorsa regionale e l’emblema del cosiddetto invecchiamento attivo, ossia di un’esperienza alle spalle da mettere a disposizione per le generazioni future" aggiunsono Caratti e Baricalla.

Se è vero che i ricordi che giacciono in noi non sono incisi sulla pietra, allora la testimonianza di chi viene dopo diventa un’occasione fondamentale di passaggio di saper fare, di esperienze, e soprattutto, si spera, di talento.