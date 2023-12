Accoglienza e accompagnamento in mare dei disabili: approvata la proposta del consigliere Arboscello

E' stato approvato dal Consiglio Regionale l'emendamento presentato dal consigliere del Partito Democratico Roberto Arboscello al Bilancio di previsione '24/'26 che impegna la Giunta a destinare 30mila euro per sostenere l’attività di accoglienza e accompagnamento in mare dei disabili svolta da associazioni del terzo settore.

"Sono molto soddisfatto che per il secondo anno consecutivo Regione Liguria si attivi concretamente per l'inclusione sociale, consentendo alle persone con disabilità di partecipare attivamente a esperienze ricreative e sportive importanti per il loro benessere e la loro vita sociale" afferma il consigliere dem.