Agenzia Regionale per i Rifiuti: Sergio Tommasini, presidente della multiutility sanremese Amaie Energia candidato alla direzione

Il presidente del Cda di Amaie Energia, Sergio Tommasini, è uno dei cinque candidati e, forse, il nome tra i più indicati per la qualifica di direttore (figura equivalente al vertice gestionale) dell’Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti (Arlir). Amaie Energia è la multiutility a capitale pubblico con sede a Sanremo che si occupa di igiene urbana in 18 comuni del comprensorio sanremese ( e di altre attività). Il bando per la ricerca di un direttore di Arlir è stato proposto nei mesi scorsi dalla Regione. La conferma arriva direttamente dal sindaco di Sanremo, Alessandro Mager che, nei giorni scorsi, ne ha parlato con il presidente della Regione, Marco Bucci, con quello della Provincia, Claudio Scajola e con gli esponenti della giunta di piazza De Ferrari. Il futuro direttore sarà cruciale per le politiche della gestione dei rifiuti e per la realizzazione del termovalorizzatori nella regione.

L'incarico nell’azienda regionale, tra l’altro, non è incompatibile con l'attuale che Tommasini ha in Amaie Energia. Inoltre, dal punto di vista logistico, avere un esponente della nostra provincia in quell'ambito è comunque una cosa positiva per la città.

Il Direttore di Arlir sarà nominato dalla Giunta regionale, a seguito dell’avviso pubblico e, comunque, dovrà avere una qualificata formazione e competenza tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private, con particolare riferimento al settore della gestione rifiuti. Ed è la figura che nei prossimi anni dovrà quindi occuparsi della delicata questione dell’impianto di chiusura del ciclo, con la realizzazione di un termovalorizzatore. In una delle ultime sedute la giunta Bucci ha approvato la bozza di contratto del futuro direttore dell’Agenzia.

L’incarico avrà durata triennale; sulla carta la decorrenza prevista è dal 1° febbraio 2026, e sarà regolato da un contratto di diritto privato a tempo pieno ed esclusivo. Il compenso annuo fissato dalla Giunta ammonta a 136 mila euro lordi, a carico del bilancio di ARLIR, con la possibilità di un’integrazione variabile fino al 20%, legata al raggiungimento degli obiettivi annuali e ai risultati di gestione. La nomina del direttore segnerà inoltre la fine del mandato del Commissario straordinario, incarico ricoperto da Monica Giuliano, nominata nel 2023 per accompagnare la fase di avvio dell’Agenzia.





