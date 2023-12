Savona, causa tra Comune e Inwit per l'affitto dei terreni dove si trovano i ripetitori

I due contratti per le stazioni radio Inwid su terreno comunale diventano oggetto di contenziosa tra il Comune e la società Inwit spa Infrastrutture Wireless Italiane. Il Comune di Savona ha in essere due contratti di locazione con la società Inwit dedicati a spazi per stazione radio per telecomunicazioni, stipulati rispettivamente nell'ottobre 2015 per il ripetitore in via Fontanassa e nell'aprile 2016 per quello dal Priamar.

“La società è morosa per importi consistenti” spiega il Comune nella delibera approvata nell'ultima giunta. Il credito vantato dal Comune, tra il dovuto per la locazione e per capitale e interessi era pari ad euro 76.349 alla data del 30 ottobre scorso.

Alle richieste di pagamento avanzate da Palazzo Sisto, la società ha chiesto di rinegoziare i contratti in essere pretendendo di pagare, solo il Cup canone unico patrimoniale ai sensi “pari a 800 euro – spiega Palazzo Sisto - di canone non modificabile da parte del Comune”.

La giunta ha così approvato la delibera per affidare l'incarico agli avvocati Angelo Frediani e Guglielmo Borgiani per promuovere la causa nei confronti della società.