Scomparsa di Nicolino Verus, il ringraziamento dei familiari: "Commossi per la grandissima partecipazione e per lo smisurato affetto"

Un messaggio di ringraziamento a quanti nelle scorse ore si sono uniti al cordoglio è stato diffuso dai familiari: "Le Famiglie Verus e Delmonte, commosse per la grandissima partecipazione e per lo smisurato affetto tributato al caro Nicolino, non potendolo fare personalmente ringraziano tutti coloro che sono intervenuti e hanno partecipato al dolore dei famigliari con la loro presenza, con fiori e con scritti".