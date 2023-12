"Acqua pubblica obiettivo da salvaguardare", il Consiglio comunale di Albenga vota all'unanimità l'ordine del giorno

È stato approvato ieri sera (giovedì 21 dicembre) in Consiglio comunale la modifica allo statuto sociale di APS per consentire la proroga del termine per la fusione societaria. Stralciata invece la parte relativa al regolamento per ulteriori approfondimenti.

Nei giorni scorsi il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis sul punto aveva inoltrato una lettera aperta all'Ato specificando come l'obiettivo da tutti sempre condiviso e che non può essere disatteso è la gestione pubblica dell'acqua evitando qualsiasi forma di privatizzazione.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: "L’obiettivo di mantenere l’acqua pubblica ci impone di approvare le modifiche allo statuto di APS per consentire all'ATO di prolungare i tempi per l’affidamento al gestore unico, elemento essenziale per salvaguardare l'affidamento in house che diversamente rischierebbe di essere compromesso. Ma questo non basta. È necessario che APS predisponga un cronoprogramma, condiviso con i comuni, e che il termine del 31/12/2025 sia da considerarsi come termine ultimo inderogabile, auspicando anzi di giungere all'obiettivo ancora prima e che risulti reale la volontà di addivenire a questo obiettivo".

Nella lettera il sindaco ha, inoltre evidenziato l'importanza del finanziamento PNRR per completare la depurazione dei reflui dell’intera città.

"Ho specificato che è necessario avere la garanzia che la proroga non comporti in alcun modo criticità o ritardi sul finanziamento del Pnrr ottenuto dal Ministero, poiché da questo deriva la svolta ambientale dei sistema depurativo del territorio , oltre che il superamento dell’infrazione comunitaria", sottolinea Tomatis.

La delibera è stata votata all’unanimità da tutti i consiglieri comunali. Il presidente del Consiglio Diego Distilo ha inoltre sottolineato l’importanza di puntare ad avere un membro nominato da Albenga nel CDA di SCA auspicando che le tre società che entreranno a far parte di APS mantengano al contempo una propria autonomia per una maggior tutela del proprio territorio.