Murialdo verso il commissariamento, lettera del sindaco agli abitanti: "Ciascun consigliere si assumerà la responsabilità per aver causato il blocco amministrativo"

"A seguito del voto contrario di due consiglieri eletti nella lista Uniti per Murialdo - Sindaco Pronzalino e dell'assenza di un terzo, la minoranza ha avuto buon gioco a bloccare l'attività amministrativa del Comune - dice il primo cittadino nella missiva ai suoi abitanti - Pertanto non è stato possibile pagare: l'Agenzia delle Entrate, il Distretto Sanitario, gli stipendi del personale dell'Ufficio Finanze/Tributi, altri adempimenti di legge e questo porta inevitabilmente al commissariamento del comune che significa scioglimento dell'intero consiglio".

"passerelle Isolagrande e Isoletta; briglia al guado abusivo di Padumbri; informatizzazione di legge degli uffici; comunità energetica; strada dell'oratorio; integrazione spese ponte Azzini per strutture e aumento costi materiali; messa in sicurezza strada Riofreddo; sistemazione cimitero Riofreddo; bando ponte e castello; messa in sicurezza ansa del fiume Bormida Brigneta; messa in sicurezza ansa del fiume Bormida Rivalta; messa in sicurezza cartiera Bormida spa; turismo outdoor; campo sportivo polivalente Piavata; mercato settimanale in piazza; piano regolatore urbanistico".