Asl2: anche nel 2024 vaccinazioni al Palacrociere di Savona, rinnovato l'accordo con Costa

Anche se l'emergenza Covid è ormai alle spalle, prosegue la campagna vaccinale dell'Asl contro il virus anche per il prossimo anno.

Per questo motivo l'azienda sanitaria ha chiesto a Costa di poter utilizzare il Palacrociere 1 e il Palacrociere 2 come sede di vaccinazioni, Costa ha confermato la propria disponibilità a concedere i locali del Palacrociere di Savona per le campagne vaccinali che saranno organizzate nel 2024, confermando le presunte 23 giornate, con un impegno orario di 7 ore al giorno.

Le vaccinazioni che l'Asl2 farà al Palacrociere nel 2024 saranno prevalentemente quelle anti Covid-19. Per l'utilizzo del Palacrociere L’Asl 2 riconosce a titolo di rimborso spese per pulizia e sanificazione dei locali svolta in modo continuativo una tariffa oraria di 20,00 Euro e per il servizio di vigilanza per gli accessi al varco di accesso con due guardie giurte , con una tariffa oraria per ciascuna unità di 12,45 euro".