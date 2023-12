Savona, lutto per la scomparsa di Marco Siri

Savona piange la scomparsa di Marco Siri.

È mancato prematuramente ieri all'età di 63 anni. Stava giocando a padel con gli amici nel campo di via Stalingrado quando un malore improvviso purtroppo non gli ha lasciato scampo. Sul posto era giunta l'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce d'Oro di Albissola Marina ma sono risultati vani i tentativi di rianimarlo.

Sempre con il sorriso sulle labbra, era particolarmente stimato e apprezzato da parte di chi lo conosceva e non stanno mancando nelle ultime ore i messaggi di cordoglio e di ricordo sui social.

Ex ferroviere in pensione e grande sportivo, ha giocato a calcio per anni come difensore e centrocampista sia nel Savona e successivamente nel Don Bosco e nel Priamar. Era anche appassionato di bici e negli ultimi anni aveva iniziato a cimentarsi nel padel.

"Una bruttissima e improvvisa notizia è arrivata oggi nel gruppo prima squadra. La Società Albissole 1909 e in particolare il gruppo della prima squadra si unisce al cordoglio del nostro Difensore Robin Siri per l'improvvisa scomparsa del caro Papà. Condoglianze a Robin e a tutta la sua famiglia" il messaggio di cordoglio dell'Albissole, squadra dove milita il figlio Robin e dove hanno giocato anche i figli Kelvin e Dennis.