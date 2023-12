Scaduto il mandato del segretario del Pd savonese sarà scontro tra Martini e Anselmo?

Le candidature ufficiali non ci sono ancora ma, e non è una novità per il partito dei democratici, si preannuncia già lo scontro per la segreteria cittadina del Pd. Il mandato di Stefano Martini è scaduto a metà dicembre.

Nei primi mesi del prossimo anno ci saranno le assemblee dei circoli e poi il congresso cittadino. Il segretario uscente Martini, che avrebbe intenzione di riproporre la propria candidatura e il Pd cittadino sarebbe già diviso tra chi vuole confermarlo ad un altro mandato.

Martini fa parte della della mozione Bonaccini, tra coloro che avrebbero voluto proseguire l'esperienza con Cambiamo in Provincia, e Simone Anselmo ha una storia politica sicuramente più schierata a sinistra.

Il segretario uscente, unico candidato al congresso del 2019 era stato eletto in un'assemblea caratterizzata da una scarsa affluenza (73 delegati su 150) e dove non si era trovato l'accordo per la nomina del presidente del partito, quando Pietro Li Calzi non aveva riproposto la propria candidatura.

Anselmo è stato candidato sindaco del Partito comunista del lavoratori alle elezioni del 2011, poi in Rifondazione e in ArticoloUno alle ultime amministrative con il Pd a sostegno di Russo, e ora iscritto al Pd. Anselmo avrebbe il sostegno di consiglieri comunali e iscritti sia della mozione Bonaccini sia della mozione Schlein che chiedono un cambio di passo e contestano al segretario uscente di essere stato poco presente e sul territorio.

Non tanto, quindi, una questione di correnti quanto il tentativo di dare un impulso ad un partito sempre più stanco e che resta diviso al suo interno. La discussione si è aperta di recente con incontri informali del partito, ma si dovrà passare prima dalle assemblee dei cinque circoli territoriali per arrivare poi al congresso del Pd cittadino, probabilmente entro la primavera.