Spotorno, "Tutti Insieme per la Salute": il Consiglio Comunale ci mette letteralmente "la faccia" in un colorato tiro al bersaglio

Si chiama "Tutti insieme per la salute" e, dalla seconda metà di quest'anno, è l'iniziativa benefica lanciata a Spotorno dal mondo associazionistico col sostegno anche del Comune, che quest'oggi (sabato 23 dicembre, ndr) vedrà l'ennesimo momento di raccolta fondi.

Essendo lo scopo di tale raccolta fondi importante per un bene comune, l’Amministrazione Comunale ha deciso di partecipare personalmente e di "metterci letteralmente la faccia" diventando protagonista (Giunta e consiglieri) insieme all'opposizione e ad alcuni rappresentanti delle associazioni spotornesi di "Coloriamo il Consiglio".

Dalle 15 alle 17, sul palco allestito in piazza della Vittoria dalla Pro Loco saliranno sindaco, assessori, consiglieri, vicepresidenti e presidenti delle associazioni cittadine per un vero e proprio tiro al bersaglio e colorati con polveri e coriandoli se colpiti.

Chi vorrà giocare dovrà innanzitutto scegliere chi voler colorare e poi stabilire quanti tiri effettuare. Il prezzo per un tiro singolo sarà a partire da 5 euro, per poi passare a 15 euro per 3 tiri per il sindaco e 3 tiri a 10 euro per tutti gli altri. Durante l'evento i volontari di Croce Bianca e Aib serviranno cioccolata calda e vin brulè, mentre gli "Amici di Nella" allestiranno una bancarella con giocattoli da poter acquistare e la Pro Loco offrirà l'intratterranno con Babbo Natale e i suoi elfi.

Le donazioni raccolte serviranno per finanziare l'acquisto di un manipolo morcellatore Versacut riutilizzabile utile all'utilizzo strumento diagnostico e terapeutico che era stato donato all'Urologia del San Paolo di Savona con il progetto del 2021 "Tutti per Tutti".

"L’idea è proprio quella di voler fare una bella giornata giocosa e di festa con lo scopo però di raccogliere tanti fondi per completare al più presto il nostro progetto, nato con l’obiettivo di coinvolgere tutte le associazioni del territorio" spiega l'assessore Veruska Schoepf, la quale ricorda come si vada a sommare ad altre diverse iniziative a partire dal mese di ottobre come il "Giro Pizza della Salute" organizzato dalla Croce Bianca, le castagne sempre della pubblica assistenza in collaborazione con l'Aib, le serata d'intrattenimento musicale a cura di Lions Club e "Il Melograno" o la presentazione dell'e-book "L’aja ch’a recamma" dello spotornese Giuliano Meirana da parte del circolo Pontorno.

Un'iniziativa che permette anche di guardare ai passi compiuti in ambito sanitario locale, avviati con l'inaugurazione di Spotorno Salute l'1 dicembre 2022, "che ha permesso di avere in un’unica sede tutti i medici di famiglia spotornesi".

"I primi mesi del 2023 sono stati dedicati agli incontri di prevenzione con la cittadinanza - continua l'assessore - In particolar modo sono stati fatti cinque incontri a cura dei medici di medicina generale su argomenti di screening quali mammografia, pap test e HPV; tumore del colon e importanza del PSA; fuoco di Sant’Antonio e vaccino contro H. Zoster e polmonite da Pneumococco, abusi alimentari e rischio cardiovascolare; dipendenze da fumo e alcool".

"Nel mese di giungo invece abbiamo avuto l’onore di aver quattro medici specialisti che ci hanno parlato di prevenzione del melanoma e di altri tumori della pelle, prevenzione del diabete, ipoacusia e prevenzione oculistica dall’infanzia all’età adulta" conclude l'assessore Schoepf.