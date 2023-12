Sospesi per il periodo natalizio i lavori per la frana tra Cervo e Andora

Sono stati sospesi i lavori sull'Aurelia, tra Cervo e Andora per il periodo natalizio. Un intervento che si protrae da anni. Il cantiere a cavallo tra le province di Imperia e Savona, nel territorio di Cervo, a Capo Mimosa, sta creando non pochi malumori per le code che provoca: per permettere gli interventi è stato ripristinato ed ora sospeso il senso unico alternato disciplinato dal semaforo.

I lavori in questione sono a cura dell'Anas e servono a realizzare opere che garantiscono la sicurezza della viabilità, per proteggere la carreggiata dopo la frana di oltre tre anni fa.