Andora, incendio boschivo lungo la via Aurelia: vigili del fuoco mobilitati

Un incendio ha colpito una porzione di bosco nelle vicinanze della via Aurelia, precisamente in prossimità delle Rocce di Pinamare ad Andora.

Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il pericolo di un propagarsi ulteriore delle fiamme, con un'azione che ha richiesto impegno e costanza lungo l'arco di tutta la notte.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine. Al momento, le indagini per determinare le cause scatenanti del rogo sono in corso e nessuna ipotesi è esclusa, compresa quella dolosa.