Cade in bicicletta e sbatte la testa: cinquantenne ricoverato in codice rosso al Santa Corona

Gravosa caduta per una persona che questa mattina, intorno alle 12, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta da strada percorrendo via Dante, tra Finalborgo e Finalmarina, ha sbattuto la testa.

Immediato è scattato l'allarme per la vittima dell'incidente, avvenuto pare senza il coinvolgimento di altri mezzi, con la chiamata al numero unico di emergenza 112 che ha così immediatamente mobilitato la Croce Bianca finalese con il supporto dell'automedica Sierra 4.

La vittima, di circa una cinquantina d'anni, è stata trasportata d'urgenza in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure con un trauma cranico, alcune escoriazioni e un sospetto trauma spinale.