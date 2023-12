Borghetto S. Spirito, sotto la lente il patrimonio arboreo cittadino: controlli per accertarne lo stato di salute

A Borghetto Santo Spirito sono in corso in questi giorni, da parte di professionisti incaricati dal settore Ambiente del Comune, controlli e accertamenti sul patrimonio arboreo cittadino volti a verificare lo stato di salute di una moltitudine di specie ad alto ed altissimo fusto sparse in varie aree del paese, anche se normalmente già attenzionate durante l’ordinaria manutenzione dagli addetti comunali al verde.

“Verificare e monitorare le numerose alberature cittadine in modo costante e periodico avvalendosi di agronomi e tecnici abilitati - dichiarano il sindaco Giancarlo Canepa e il consigliere delegato al Verde Pubblico Paolo Erre - ci consente di intervenire in modo tempestivo e mirato per preservare e, in casi estremi, per rinnovare il patrimonio arboreo comunale prima che possa costituire un pericolo per la pubblica incolumità”.

Nel frattempo proseguono le sistemazioni di alcune aiuole in varie zone del paese in cui si è preferito puntare su allestimenti verdi a basso impatto che non necessitano di eccessivi fabbisogni idrici e manutentivi.

“L’intenzione - prosegue il consigliere Erre - è quella di dotare il paese di un verde pubblico con il giusto compromesso tra qualità e facilità di gestione e con la possibilità di durare nel tempo. È convincimento dell’amministrazione che tale obiettivo possa realizzarsi solo con un preventivo ed approfondito studio delle varie essenze vegetali in base all’utilizzo e specificità dei luoghi in cui saranno poste a dimora, sia nella quotidianità, che nei prossimi progetti di riqualificazione in corso di studio”.