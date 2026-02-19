Savona, premiate le tre attività vincitrici del contest di San Valentino #loveinthecity

“Artemisia” di via Paolo Boselli, “Articioc” di via Aonzo e “Linea Più” di via Paleocapa. Sono queste le tre attività commerciali savonesi che stamattina (19 febbraio, ndr) sono state premiate per #loveinthecity, dedicato a San Valentino e a tutti gli innamorati.

Promosso da Ascom Confcommercio di Savona, in collaborazione con l’Amministrazione comunale della Città della Torretta, il concorso negli scorsi giorni ha visto coinvolti i commercianti per offrire una passeggiata molto suggestiva a residenti e turisti, con vetrine allestite per creare un’atmosfera romantica in concomitanza con la festa degli Innamorati.

Una tradizione rinnovatasi anche quest’anno che ha visto la premiazione in Sala Rossa a Palazzo Sisto, alla quale hanno preso parte a presidentessa dell’Ascom Savona Confcommercio Laura Chiara e l’assessore al Commercio Elisa Di Padova.

«L’iniziativa ha visto numerosi commercianti al lavoro per allestire vetrine a tema e offrire una passeggiata molto suggestiva a residenti e turisti, che in queste settimane hanno potuto ammirare speciali allestimenti – spiega Laura Chiara – Ora Savona è pronta a tuffarsi verso un altro evento: domani e sabato (20 e 21 febbraio) la città propone in Desbarassu con tante occasioni di shopping a prezzo scontato. Anche le vetrine hanno già cambiato d’abito, visto che i commercianti si sono resi ancora una volta disponibili e hanno allestito i negozi in onore dell’anniversario di nascita di Renata Scotto».