Lutto nei Vigili del Fuoco: addio ad Antonio Crispino, Capo Reparto Esperto

Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Savona è in lutto: all'età di 64 anni si è spento il Capo Reparto Esperto in quiescenza Antonio Crispino, già in servizio presso il distaccamento di Albenga.

Nel corso della sua carriera nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iniziata come vigile ausiliario di leva, ha preso parte a molte operazioni di soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi su tutto il territorio nazionale, oltre a migliaia di interventi di soccorso in ambito provinciale e regionale.

I colleghi che oggi ne piangono la scomparsa lo ricordano come un uomo con marcate qualità professionali e morali, caratteristiche apprezzate dai superiori e dai colleghi di ogni ordine e grado: una persona dal carattere affabile e gioviale, con la quale era un piacere condividere il servizio.

"Il nuovo anno inizia nel peggiore dei modi - ha dichiarato Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito - La comunità borghettina perde prematuramente una persona buona che si è sempre messa a disposizione della collettività, sia nella sua professione che nello sport. L’amministrazione comunale si unisce al dolore della famiglia Crispino per la perdita del caro Antonio".