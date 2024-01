Ritardi nel cantiere di Piazza Diaz, Santi: "Dopo due anni ancora in queste condizioni". Assessore Parodi: "Entro un mese e mezzo il fine lavori"

Continuano a far discutere i ritardi del cantiere di Piazza Diaz a Savona e a puntare il dito, dopo le discussioni in consiglio comunale, è l'ex assessore ai lavori pubblici, il consigliere comunale di Toti per Savona Pietro Santi.

"Si tratta di un progetto fortemente voluto e ideato dalla precedente amministrazione di centrodestra nella quale io ricoprivo il ruolo di assessore ai lavori pubblici. Ricordo la determinazione dell'allora sindaco Caprioglio nel chiedere con insistenza il contributo del fondo strategico regionale al fine di effettuare un restyling completo di una delle più belle piazze di Savona - ha spiegato Santi ricordando la progettazione scattata con la chiusura della piazza nell'agosto del 2022 (leggi QUI gli interventi previsti) - Si ideò una combinazione di progetto tra la piazza e il ridotto del teatro per renderlo più fruibile ai savonesi e vennero stanziati 1 milione e 500mila euro. Era una progettazione fatta e ideata da Ire. Ideammo questa progettazione definitiva con l'amministrazione ancora in carica per renderla vivibile e levare l'asfalto presente. Un binomio per riscattare nel piano urbanistico la piazza e il teatro".

Se all'interno nel ridotto del teatro Chiabrera la Soprintendenza ha di fatto richiesto una rimodulazione del progetto, all'esterno i lavori di restyling si sono protratti tra l'aumento dei prezzi dei materiali e i ritardi nell'ottenimento degli stessi.

"Noi abbiamo lasciato l'amministrazione comunale entrante nelle migliori condizioni con il progetto e i fondi stanziati dalla Regione. Ad oggi dopo 2 anni dall'amministrazione Russo i lavori sono ancora da definire e ci auguriamo che finiscano entro la primavera di quest'anno - puntualizza Santi - Mi rendo conto che la Soprintendenza abbia posto paletti sul ridotto del teatro Chiabrera, però non è pensabile dopo un biennio essere ancora in queste condizioni. In ogni modo tutto quello che si sta facendo oggi è stato espresso, deliberato e progettato dalla precedente amministrazione".

I lavori però dovrebbero concludersi sulla piazza entro un mese, un mese e mezzo, per la metà del mese di febbraio.

"Sul ridotto abbiamo avuto prescrizioni della Soprintendenza che hanno cambiato il volto del progetto, i termini economici e la programmazione. Siamo andati così a ricontrattare con la ditta e la direzione lavori e a riprogrammare i lavori. Alcune cose verranno così fatte in modo diverso - ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi - Con la ditta abbiamo concordato di procedere sull'esterno e concludere i lavori sulla piazza. Si dovrebbe ripartire ora subito dopo le feste natalizie e chiudere probabilmente nel giro di un mese, un mese e mezzo".

Santi esprime perplessità anche sui ritardi per i lavori sul ponte Ruffino alla foce della Darsena.

I lavori erano stati consegnati alla Vezzoso Costruzioni Edili di Albissola Marina per un importo di 138mila 542 euro ed avranno una durata di 120 giorni, con la conclusione che era prevista entro la fine del 2023.

Il ponte è transennato da due anni. Prima era stato chiuso per un mese e mezzo, nell'estate del 2021 per delle verifiche in seguito alla segnalazione di una savonese che non avevano evidenziato problemi strutturali. Erano però state transennate le ringhiere perché ritenute poco sicure.

L'intervento riguarda la sostituzione delle ringhiere, tra l'altro risultate non a norma come altezza perché inferiori a 1 metro e dieci. I lavori saranno anche sul cassoncino metallico dell’impalcato, arrugginito e corroso dalla salsedine, il controllo degli stralli, la rimozione delle lamiere sui giunti e l'intervento sul giunto di pavimentazione. L’attuale pavimentazione è inoltre in cattivo stato ai bordi, in corrispondenza degli attacchi della ringhiera e dei giunti di pavimentazione.

"Non si capisce ad esempio come il ponte Ruffino alla foce del Letimbro, con il contributo deliberato nel dicembre del 2020 sia ancora oggi in quelle condizioni - puntualizza Santi - Il restauro della fontana del pesce, i lavori sul prolungamento a mare sono stati fatti dall'amministrazione di centrodestra. Oggi in Savona non c'e un progetto, un lavoro in corso, in programma da parte di questa amministrazione comunale. Rivendico con orgoglio il periodo passato dove, nonostante tutti i problemi di bilancio, il periodo pandemico, siamo riusciti a realizzare diverse interventi. I cittadini savonesi sono sconcertati da queste lentezze e non comprendono come possano accadere questi fatti".

"Durante l'estate hanno fatto qualche lavoro nel piccolo tratto sotto il ponte lato levante dove non c'era l'acqua. Poi c'è stata acqua in tutto il periodo estivo e non si poteva togliere la barra di sabbia per toglierla - spiega Parodi - in autunno con le diverse allerte che di fatto hanno bloccato il tutto, hanno dovuto smontare i ponteggi diverse volte. Siamo tornati alla carica ora, confidando in gennaio e febbraio provando a togliere la barra di sabbia e lavorarci sotto".