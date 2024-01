Musica e arte nell'ultimo fine settimana natalizio per la Diocesi di Savona-Noli, e non solo

Sarà ricco di eventi l'ultimo fine settimana delle festività natalizie nella diocesi di Savona-Noli e non solo.

A Savona venerdì 5 gennaio alle ore 21 nella chiesa San di Bernardo, nella frazione San Bernardo in Valle, il coro della parrocchia si esibirà in un concerto di Natale.

A Finale Ligure sabato 6 gennaio, solennità dell'Epifania del Signore, al termine della messa delle ore 18 nella Chiesa Nostra Signora Assunta e San Giacomo in Finalpia la comunità parrocchiale benedettina accoglierà in dono la scultura lignea policroma della Madonna Immacolata del XVIII secolo di scuola genovese in ricordo di Giorgio Benedetto Conti Drione. Renato Boi illustrerà le fasi del restauro. Accompagnerà l'evento l'elevazione musicale del maestro Gianluca Viglizzo.

A Pietra Ligure domenica 7 gennaio alle ore 15:30 nella Chiesa Vecchia (ex Auditorium) il concerto del Coro Polifonico Sine Nomine di Finale Ligure, diretto da Viglizzo, chiuderà la rassegna "Note a Natale", promossa dalla Società Filarmonica "Guido Moretti" 1518 e dal Coro Polifonico Pietrese con il patrocinio del Comune. L'ingresso sarà libero.