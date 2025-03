"Salviamo l'albero di Piazza Vacciuoli", una raccolta firme per evitare il taglio della pianta (FOTO)

Savonesi mobilitati per salvare l’albero di Piazza Vacciuoli a Savona minacciato dall’abbattimento.

Presso il bar della piazza è in corso una raccolta firme per fermare quello che in molti considerano uno scempio e l'eliminazione di uno dei punti verdi in città. Le radici della pianta hanno sollevato il cemento e fatto crollare una parte del muretto circostante, un fenomeno naturale quando gli alberi vengono soffocati dall'asfalto o dal cemento.

Per questo motivo, si è deciso di procedere con il taglio. Ma i savonesi non ci stanno.

Quel grande albero rappresenta un angolo di verde prezioso, un rifugio dal caldo estivo e un elemento storico della piazza.

Sui social è già partita la mobilitazione: "L’albero è sano e sta per fiorire, perché abbatterlo?" si chiedono i residenti, rilanciando l’appello per salvarlo.