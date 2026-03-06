Borgio Verezzi celebra l’eccellenza femminile: il PremioDonna 2026 a Claudia Sugliano (FOTO)

Questa mattina, nella Sala Consiliare del Comune di Borgio Verezzi, si è svolta la quarta edizione del PremioDonna, l’appuntamento annuale promosso dall’associazione Agorà – AgorArt, con il patrocinio del Comune di Borgio Verezzi. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare e celebrare le figure femminili che si distinguono nel panorama culturale, sociale e artistico del territorio.

L’edizione 2026 ha visto protagonista Claudia Sugliano, giornalista, traduttrice e saggista di fama internazionale, originaria di Piana Crixia, in Val Bormida. A lei è stato conferito il riconoscimento per la sua straordinaria capacità di creare ponti culturali tra realtà diverse, portando al pubblico italiano la letteratura e l’arte russa con sensibilità, rigore e profonda passione.

L'evento odierno, alla presenza di rappresentanti dell'amministrazione comunale, degli alunni della scuola media borgese e di una buona cornice di pubblico, ha permesso di ripercorrere gran parte delle esperienze della giornalista valbormidese - per l'occasione affiancata da Paola Pregliasco dell’associazione Agorà – AgorArt - attraverso un viaggio condotto dal moderatore dell'evento Lorenzo Bergallo.

Dopo la formazione al Liceo classico Chiabrera di Savona e alla Facoltà di Lingue straniere dell’Università di Genova, Sugliano ha perfezionato lo studio della lingua russa presso l’Istituto Puškin di Mosca, esperienza che ha orientato in modo decisivo il suo percorso professionale. Nel corso della carriera ha lavorato come interprete in importanti contesti nazionali e internazionali, tra cui le Preghiere per la Pace della Comunità di Sant’Egidio e il convegno genovese dedicato al decimo anniversario della Perestrojka, durante il quale ha accompagnato Raisa Gorbačëva.

I numerosi soggiorni di lavoro a Mosca e l’amore per la letteratura le hanno permesso di entrare in contatto con alcune tra le più autorevoli scrittrici russe contemporanee, come Tatjana Tolstaja, Ljudmila Petruševskaja e Viktorija Tokareva, delle quali ha tradotto opere per case editrici di primo piano come Mondadori, La Tartaruga e Il Melangolo.

Accanto all’attività di traduzione, Sugliano ha costruito un solido percorso nel giornalismo culturale, collaborando con testate quali Il Secolo XIX, La Gazzetta di Parma, Il Corriere del Ticino e con riviste specializzate come Arte, Bell’Europa, Bell’Italia e Antiquariato. Ha inoltre partecipato alla realizzazione di due documentari per la Televisione della Svizzera italiana, girati tra Russia e Ucraina.

La sua attività editoriale comprende anche numerose monografie dedicate a città e territori europei, tra cui San Pietroburgo, Praga e l’Ungheria, tradotte in più lingue. Nel campo dell’arte ha curato cataloghi per importanti mostre internazionali organizzate a New York, Montecarlo e al Priamar di Savona.

Nel 2019 ha pubblicato il volume “La mia Russia – Viaggi, incontri, cultura e tradizioni russe” (Albigraph), raccolta di articoli e saggi che raccontano il paese attraverso esperienze, incontri e approfondimenti culturali. Tra i suoi lavori più recenti figurano la traduzione dell’autobiografia dell’artista bielorusso Boris Zaborov e il ruolo di intermediaria per la prima mostra retrospettiva dell’artista alla Maison Caillebotte di Yerres, nei pressi di Parigi, inaugurata nel 2025. È inoltre in uscita il volume “Milena Milani – Musa o Regina”, dedicato alla celebre scrittrice e artista savonese.

La cerimonia del PremioDonna 2026 è stata organizzata dall’associazione Agorà – AgorArt, con il patrocinio del Comune di Borgio Verezzi, il sostegno di BCC Pianfei e Rocca de’ Baldi – Credito Cooperativo Italiano e di EndOrfine.