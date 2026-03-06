Savona racconta San Francesco, figura centrale di spiritualità, cultura e identità europea

Il Comune di Savona in occasione delle celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi presenta la programmazione delle iniziative che, in collaborazione con il Teatro Chiabrera, la Pinacoteca Civica, la Città di Deruta, alcune Associazione culturali del territorio ed i Frati Capuccini di Savona, promuoveranno la conoscenza e l’attualità del messaggio del Santo, figura centrale della spiritualità, della cultura e dell’identità italiana ed europea.

Il calendario si articola attraverso linguaggi differenti, capaci di intercettare sensibilità ed età diverse grazie ad incontri, approfondimenti storici, musica, mostre d'arte, ceramica, incentrati su San Francesco, simbolo universale di poesia, carità e amore per il creato. Un programma di eventi, da marzo ad ottobre, che racconta la figura del Santo, patrono d'Italia, valorizzandone la spiritualità e, al contempo, il suo ruolo trasversale nella storia delle arti e della cultura.

“Il Comune di Savona, in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, - spiega l'assessore alla Cultura del Comune di Savona, Nicoletta Negro - ha voluto partecipare a questo impornate appuntamento nazionale, con un ricco programma. Francesco, una figura che ha attraversato i Secoli non solo come Santo della tradizione Cristiana, ma come simbolo profondamente umano, capace di parlare a credenti e non credenti; la sua scelta di semplicità, la sua visione di una comunità fondata sulla solidarietà e sulla dignità di ogni persona, continuano ancora oggi a interpellarci."

Il primo appuntamento sarà con Simone Cristicchi (9-10-11 marzo) in scena al Teatro Chiabrera con lo spettacolo “FRANCISCUS il folle che parlava agli uccelli” di e con Simone Cristicchi scritto con Simona Orlando dove si racconta il racconta il Santo d’Assisi e il labile confine tra follia e santità, tema cardine della vita personale e spirituale di Francesco. Ma anche la povertà, la ricerca della perfetta letizia, la spiritualità universale, l’utopia necessaria di una nuova umanità che riesca a vivere in armonia con il creato.

Di rilevanza nazionale la partecipazione a Deruta della mostra "Francesco, l'impronta della ceramica - le Città della Ceramica Italiane raccontano San Francesco" con un'opera realizzata dalle nostre due manifatture B.F di Barbara Fresia e Ceramiche Agorà. Da marzo ad ottobre seguiranno incontri di approfondimento, concerti, trekking urbani, visite guidate e mostre.

Gli organizzatori ringraziano in particolare l'associazione Renzo Aiolfi presso il Vescovado con la mostra "Il pane nell'occasione dell'ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco" e l'associazione Qui Arte alle Cellette del Priamàr, con la mostra "La terra diventa luce" che ci accompagneranno con il linguaggio dell'arte pittorica e ceramica, al messaggio del Santo, e fra conferenze e dibattiti collaterali, ci stimoleranno alla discussione con esperti e sacerdoti locali.

L'evento conclusivo, il 9 ottobre, in Pinacoteca civica dal titolo “Un francescano illustre: le arti ai tempi di Francesco Della Rovere”. Savona vanta i natali di un francescano illustre, Francesco Della Rovere, Papa Sisto IV: l'approfondimento in Pinacoteca sarà pertanto focalizzato intorno ai grandi polittici rinascimentali, punti di eccellenza della collezione civica, che testimoniano oltre l’eccezionale fioritura artistica di Savona tra la fine del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento, segnata dal mecenatismo legato appunto ai Della Rovere, anche tematiche iconografiche care ai francescani. Si tratta di opere provenienti infatti da contesti religiosi francescani, come la chiesa adiacente al convento di San Giacomo, e della tavola apicale del polittico che stava sull'altare della cappella sistina di Savona, fatta edificare da Sisto IV all'interno del complesso francescano sostituito poi dall'attuale cattedrale.