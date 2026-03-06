A Savona la presentazione dei libri “Angiola Minella. Una donna alla Costituente” e “Marzo 1946. La prima volta. Storia della conquista del voto alle donne”

In occasione della Giornata Internazionale della Donna e dell’80° Anniversario della conquista del diritto di voto da parte delle donne, lunedi 9 marzo alle ore 17,00 presso la S.M.S. Fornaci in C.so Vittorio Veneto 73r Savona si terrà la presentazione dei libri “Centofiori” “Angiola Minella. Una donna alla Costituente” e “Marzo 1946. La prima volta. Storia della conquista del voto alle donne”.
Interverranno l’Assessore alla Cultura del Comune di Savona Nicoletta Negro, gli autori Giuseppe Milazzo, Franco Rebagliati. Conduce l’incontro Alessandra Gemelli.
L'evento è organizzato dalla Sezione ANPI "G. Lagorio" - Fornaci di Savona.