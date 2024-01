Accorpamento Istituto Comprensivo - Liceo Calasanzio, il sindaco di Carcare: "Ennesima bugia di Toti, il territorio non è stato interpellato. Daremo battaglia"

"Dalla delibera emerge l'ennesima bugia di Toti: il territorio, ancora una volta, non è stato coinvolto". Il sindaco di Carcare, Rodolfo Mirri, esprime il suo forte dissenso contro la decisione di accorpare l'Istituto Comprensivo con il Liceo Calasanzio.

"Il nostro territorio è costantemente penalizzato in ogni ambito. Siamo contrari e ci impegneremo a combattere contro questo accorpamento che riteniamo indegno".

"La Val Bormida ha già dato 10 anni fa con l'accorpamento degli istituti a Cairo Montenotte - conclude Mirri - E' l'ora di finirla".

L'Istituto Comprensivo coinvolto nell'accorpamento comprende anche i plessi di Altare, Cosseria, Mallare e Pallare, il che rende la questione ancora più complessa e suscettibile di influenzare diverse comunità.

"Accorpare una scuola superiore con una inferiore è un errore. Sembrava tutto risolto e invece ci siamo trovati con la ciliegina sulla torta. Ogni giorno perdiamo un pezzo e nessuno sembra preoccuparsene. Sembra che la Val Bormida sia l'entroterra più tartassato", aggiunge il sindaco di Altare, Roberto Briano.

"Ci sono tante spese superflue che non vengono mai toccate, ma su scuole e sanità si continuano a fare questi sbagli. Questo accorpamento tra due istituti grandissimi andrà a discapito degli insegnanti e degli alunni. Un dirigente scolastico deve essere sul posto per colloquiare con i dirigenti. Lo stesso errore era già stato fatto in passato con i presidi. Avranno dovuto fare le loro scelte, ma a forza di accorpare, i servizi diventano scadenti e alla fine ci rimettono sempre i comuni e i cittadini", conclude Briano.

"Ho appreso dalle notizie di stampa dell'accorpamento tra il Liceo Calasanzio e l'Istituto Comprensivo di Carcare, due realtà di eccellenza sul territorio valbormidese - commenta il sindaco di Mallare Flavio Astiggiano - Il mio pensiero è lo stesso di quando mi ero opposto all'ipotesi di accorpamento tra l'Istituto Patetta di Cairo e il Liceo Calasanzio di Carcare. Questo accorpamento coinvolge due realtà, ciascuna con la propria storia e diversa dall'altra. Inoltre, l'Istituto Comprensivo si estende su più plessi scolastici in diversi Comuni, coprendo età scolastiche differenti".

"In generale, ritengo che gli accorpamenti possano essere utili quando coinvolgono realtà omogenee con un'identità comune, e quando il processo decisionale coinvolge tutti i soggetti interessati a tutti i livelli. Tuttavia, in questo caso, non vedo che l'accorpamento possa portare vantaggi", conclude Astiggiano.