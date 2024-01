Anche la Sezione Aned Savona e Imperia contraria all'accorpamento Istituto Comprensivo - Liceo Calasanzio

"La nostra Associazione ha sempre collaborato in modo proficuo con il Liceo Calasanzio, abbiamo svolto nel corso degli ultimi 30 anni numerosi incontri, sia dedicati agli studenti, sia di formazione per i docenti. Siamo rimasti stupiti della decisione di accorpamento, pertanto esprimiamo la nostra solidarietà alla dirigente scolastica e a tutto il personale della scuola. Il Liceo Calasanzio ha alle sue spalle 500 anni di storia, rappresenta un centro culturale fondamentale per l'entroterra savonese, pensiamo che l'accorpamento possa sminuire questo valore. È triste constatare che per ragioni puramente economiche si penalizzi la qualità della formazioni e della cultura degli studenti".

Così, attraverso una nota stampa, il presidente Simone Falco a nome della Sezione Aned ets Savona e Imperia.