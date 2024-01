Accorpamento Calasanzio con il comprensivo di Carcare, Grande Liguria: "Ancora una volta la Regione umilia il savonese"

"Genova Padrona. I centralisti restano tali anche quando governano una regione,e pretendono che le decisioni Genova centriche ricadano sul territorio senza il doveroso ascolto dei territori".

A dirlo è Grande Liguria Savona che si riferisce al dimensionamento scolastico, in particolare sull'accorpamento tra l'Istituto Comprensivo di Carcare e il Liceo Calasanzio.

"Ancora una volta la Regione umilia il territorio savonese con decisioni calate dall'alto senza preavviso ne discussione. Ci sentiamo colpiti come cittadini e indignati come movimento, dall'arroganza del potere centralista di cui fanno parte movimenti che una volta erano un tutt'uno con il territorio e che oggi al riguardo non hanno nulla da dire se non signorsì al potere" proseguono.

"Grande Liguria si schiera con convinzioni al fianco di coloro che pretendono che la nostra Provincia sia considerata non una discarica o che debba subire tagli e chiusure. Savonesi un'altra battaglia ci attende e Grande Liguria la combatterà fino in fondo con la consapevolezza che siamo una grande provincia che merita rispetto" concludono da Grande Liguria della provincia di Savona.