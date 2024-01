BigMama ad Albenga per girare il suo videoclip: pronta per il Festival di Sanremo

Sarà sul palco dell’Ariston per gareggiare tra i "Big" della 74esima edizione del Festival di Sanremo e ha scelto Albenga per girare il suo videoclip: è la rapper avellinese BigMama, che nelle giornate di giovedì 11 e venerdì 12 ha effettuato le riprese cinematografiche nella Città delle Torri. Nello specifico, la produzione cinematografica si è concentrata sul ponte Viveri, il rione Risorgimento, il sottopasso ferroviario a monte di piazza Corridoni, viale Italia, il supermercato Europam, il Comando di Polizia Locale e l’Hotel Marisa.

Lo scorso anno, nella serata delle cover a Sanremo 2023, la rapper aveva duettato con Elodie per cantare “American Woman” dei The Guess Who. Con la sua partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, che si terrà dal 6 al 10 febbraio, BigMama corona un anno d’oro, confermandosi come una delle giovani realtà più interessanti del Paese.

BigMama, nome d’arte di Marianna Mammone, nasce nel 2000 ad Avellino e vive in un piccolissimo paese di provincia, prima di arrivare nel 2019 a Milano. Si avvicina al mondo del rap nel 2013 quando scrive i suoi primi testi e li registra nella sua cameretta per poi pubblicare le sue canzoni su YouTube. Canta di discriminazioni, tolleranza, omofobia, autolesionismo. BigMama è lo scudo di Marianna, l’alter ego artistico che le permette di affrontare le sue fragilità e mostrare al mondo le sue cicatrici attraverso la musica.

Tra le novità più di talento del panorama musicale italiano, BigMama viene scelta nel 2022 da una piattaforma streaming musicale come una delle dieci artiste di RADAR Italia, il programma globale della piattaforma di streaming nato per supportare i talenti emergenti nei vari Paesi. Successivamente, è testimonial di Zalando per #voceallostile per il quale reinterpreta il classico “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli e il suo volto finisce sui cartelloni pubblicitari più importanti di Milano. Non solo: grazie ad una collaborazione con una nota piattaforma di streaming musicale, BigMama finisce anche sui cartelloni di Times Square a New York.

Ora, dopo le riprese cinematografiche ad Albenga, è pronta ad infiammare il palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2024.