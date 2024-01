Varazze, minaccia la convivente e altre persone con un coltello: 43enne rimane in carcere

È stato convalidato l'arresto dal Gip Alessia Ceccardi che ha confermato la permanenza in carcere del 43enne che era stato arrestato dai carabinieri lo scorso venerdì.

L'uomo, da tempo residente in provincia di Savona a Varazze e già noto alle forze dell’ordine, in stato di alterazione ed armato di un coltello, si era presentato sul posto di lavoro della sua convivente in preda ad una crisi di gelosia, minacciando lei e altre persone presenti.

Accorgendosi che la donna stava richiedendo telefonicamente l’intervento dei Carabinieri tramite una chiamata al 112, l’uomo si era dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Immediatamente erano scattate le ricerche da parte dei militari della stazione di Varazze, del nucleo operativo e radiomobile di Savona e di altre pattuglie dell’arma intervenute in supporto.

L'uomo era stato rintracciato dopo circa un’ora ancora in possesso del coltello e in stato di forte agitazione. Lo stesso infatti aveva reagito violentemente nei confronti dei militari che aveva tentato di fermarlo. Il 43enne di origine magrebina, deciso a non arrendersi, aveva continuato ad opporre decisa resistenza, rendendo necessario l’utilizzo da parte dei carabinieri intervenuti del taser in dotazione per poterlo fermare in sicurezza e senza incidenti.

La procedura, nella serata di ieri, aveva funzionato perfettamente ed aveva consentito di bloccare in completa sicurezza la persona armata, in stato di forte agitazione, senza procurarle alcuna lesione, come successivamente accertato dal personale sanitario intervenuto.

Nel prosieguo delle indagini, era emerso che l'uomo aveva ripetutamente maltrattato la compagna anche nei mesi precedenti.