Spotorno, riqualificazione dell'area di Villa Albini: ok all'autorizzazione monumentale con l'obbiettivo fine lavori entro la primavera

Una buona notizia e una meno, anche se, rassicurano dal Comune, quest'ultima non dovrebbe intralciare il cammino intrapreso a Spotorno per la riqualificazione dell'area intorno all'ex municipio, tra il parco giochi per bambini e il lungomare Marconi nei dintorni di Villa Albini, finanziato grazie agli oneri per lo svincolo dell'Hotel Le Palme.

Se nei giorni scorsi è infatti arrivato dalla Soprintendenza il via libera al rilascio dell'autorizzazione riguardante il vincolo monumentale, qualche cavillo in più è sorto per quanto invece concerne quella sul vincolo paesaggistico. In entrambi i casi, l'ente regionale nella sua sezione che si occupa di savonese e imperiese negli scorsi mesi aveva comunicato il proprio preavviso di diniego motivato rispetto alle progettazioni presentate richiedendo alcune modifiche prima di dare l'ok.

Come detto, nel primo caso tutto è stato risolto dagli uffici comunali; nel secondo invece, la Provincia, ente al quale spetterà secondo la convenzione vigente il rilascio dell'autorizzazione, ha deciso in autotutela di rivedere daccapo il procedimento presentando una nuova domanda conforme ai rilievi della Soprintendenza.

"Parliamo di un intervento molto delicato in quanto vincolato non solo dal punto di vista paesaggistico, visto che l'area in oggetto si trova nei 300 metri di distanza dalla costa, ma anche da quello architettonico e storico della villa 'Liberty' dove aveva sede il Comune - spiega il sindaco Mattia Fiorini -. Il nostro obbiettivo è inaugurare il nuovo parco alla Pasqua o comunque prima della stagione estiva, e quindi, dopo i rilievi della Soprintendenza e visto il parere della Provincia secondo cui il processo a loro affidato era in fase troppo avanzata per essere sottoposto a integrazioni, abbiamo scelto quella che secondo la Provincia è la strada più rapida per intervenire".

"Si tratta della conclusione di un'importante riqualificazione delle aree gioco comunali - aggiunge il vicesindaco e delegato ai Lavori Pubblici, Marina Peluffo - Il progetto, fortemente voluto dalla nostra amministrazione, si è dato l'obiettivo principale di creare zone di gioco che garantissero l'accoglienza e l'utilizzo a tutti i bambini, indipendentemente dalla loro età, abilità e capacità. Dopo il totale rinnovamento del parco inclusivo del Monticello ed il restyling della piccola area dei giardini centrali, il nuovo intervento prevede uno spazio accessibile a tutti, colorato ed allegro, attrezzato con nuovi giochi adatti ad ogni bimbo e protetto da cancellini metallici, per la sicurezza dei piccoli e la tranquillità degli adulti".

Andando nel dettaglio del progetto, il cui quadro economico è di circa 130mila euro, sarà riqualificato il parco giochi, al cui ingresso verrà posto un cancello in ferro battuto, col rifacimento della pavimentazione antitrauma e dei giochini. Sarà quindi creata una nuova "area relax" suddivisa da quella riservata ai più piccoli attraverso una siepe (e proprio queste verranno riqualificate dove esistenti e piantumate in caso di assenza). Le opere edili riguarderanno poi la posa di una nuova pavimentazione drenante in granito e marmo bianco, l'abbattimento delle barriere architettoniche esistenti e la realizzazione della rampa di accesso al piano seminterrato della Villa Albini.