In questo articolo vogliamo parlare del costo catering, e più in generale di questo settore così importante, nonché in crescita ed espansione, in un'industria legata all'organizzazione degli eventi, ma in quella alimentare, perché comunque offre tutta una serie di soluzioni gastronomiche su misura, adatte proprio per le occasioni speciali.

Quindi parliamo di aziende che si sono specializzate nel corso del tempo nel fornire ai clienti bevande e servizio alimentari fuori dalle strutture tradizionali di ristorazione, cercando di portare la loro esperienza in tema di cucina, direttamente dove il cliente vuole.

Un’azienda di catering quindi è un'impresa specializzata nella preparazione e nel servire bevande e cibo in luoghi esterni come conferenze, feste private, matrimoni ed eventi aziendali e tanto altro.

Il loro successo è favorito da due caratteristiche particolari che hanno e cioè creatività e flessibilità, che consentono loro di adattare le esperienze culinarie alle esigenze specifiche del cliente: ed ecco perché si rivolgono a tutta una serie di persone private, ma anche aziende o istituzioni.

Gli esempi da fare in tal senso possono essere tanti perché ci possiamo riferire a una coppia che vuole organizzare un matrimonio, oppure un'azienda che organizza eventi con i suoi dipendenti e clienti, oppure a tutte quelle persone che organizzano conferenze di alto livello.

Quindi questi sono tutti potenziali clienti e chiedono aiuto alle aziende di catering, le quali riescono ad adattarsi a varie esigenze, offrendo opzioni di menu che sono sempre molto ricche e variegate.

Di conseguenza si passa dalla cucina tradizionale a quella esotica perché comunque lo scopo principale è quello di accontentare ogni cliente, il quale vuole trovare la soluzione migliore per il suo evento.

Come vengono calcolati i costi dei servizi di catering proposti ai clienti

Diciamo subito che i costi dei servizi di catering dipendono da vari fattori partendo dal numero di ospiti, tipologia di evento menù e altri servizi aggiuntivi che sono richiesti.

Parliamo quindi di aziende di catering che offrono pacchetti che possono includere tutta una serie di servizi base, oltre ad eventuali opzioni aggiuntive disponibili che avranno un costo extra.

Ricordiamo anche che i costi si calcolano su ogni persona singolo, o comunque si decide una tariffa fissa per l'intero evento perché ci sono varie opzioni disponibili in tal senso.

Per quanto riguarda gli altri fattori che influenzano i costi, e li portano verso l'alto o verso il basso per quanto riguarda il catering, dobbiamo assolutamente nominare la qualità degli ingredienti, che vengono utilizzati per preparare i piatti, nonché il livello di servizio richiesto, perché per esempio un evento più formale, oppure un servizio personalizzato possono comportare costi più elevati.

In ogni caso in un'ottica di trasparenza col cliente le aziende di catering forniscono preventivati illustrando in maniera chiara quello che è incluso nel costo totale, fornendo opzioni eventualmente per personalizzare l'offerta, anche in base alle preferenze del cliente, e del suo budget di quel momento.

Infine ricordiamo che le aziende di catering si rivolgono a moltissimi clienti diversi, proprio per la loro versatilità e per la capacità che hanno di soddisfare esigenze completamente diverse tra di loro.