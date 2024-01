Savona, fiamme in un tetto in via XX Settembre: intervento dei vigili del fuoco (FOTO)

Vigili del fuoco mobilitati questo pomeriggio, intorno alle 15, per l’incendio di un tetto a Savona. L’allarme è scattato per un rogo divampato al civico 29 di via XX Settembre, in un palazzo di cinque piani.

Dodici Vigili del fuoco della centrale savonese sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme, le cui cause scatenanti al momento sarebbero ancora al vaglio degli intervenuti.

Sul posto anche gli agenti della Polizia locale che hanno regolato il transito dei veicoli nella via, i Carabinieri e l’ambulanza. Fortunatamente, però, nessuno degli abitanti dell'edificio è rimasto ferito o coinvolto in altro modo.