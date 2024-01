Piana Crixia 2024, Fiorenza Valle si candida a sindaco con una lista civica: "Proiettiamo il paese nel futuro"

Fiorenza Valle si candida a sindaco con la lista civica "AmiAmo Piana Crixia". Sfiderà il primo cittadino uscente Massimo Tappa, che ha già confermato la propria ricandidatura.

Nata nel 1958 a Piana Crixia, dove ha sempre vissuto, la Valle ha accumulato oltre 40 anni di esperienza come dipendente comunale, operando nei servizi demografici e tributi e interagendo costantemente con il pubblico. La decisione di candidarsi a sindaco nasce dalla profonda conoscenza delle persone e dei luoghi, spingendola a dedicarsi a tempo pieno al paese che ama, insieme a un gruppo di amici uniti dalla stessa passione e volontà di fare la differenza.

"La storia di Piana, la bellezza e la ricchezza del suo territorio, i valori e le tradizioni forti di chi l’ha vissuta e la vive, sono il punto di partenza che accomuna i membri di questa lista civica. L'obiettivo è dedicare tempo e idee per realizzare progetti che possano proiettare Piana Crixia nel futuro", spiega la candidata Valle.

"Il nostro programma elettorale mette in prima linea la cura e lo sviluppo del territorio, con attenzione verso bambini, giovani e anziani, garantendo sempre i servizi essenziali. I progetti che abbiamo in mente coinvolgeranno tutti i cittadini e saranno il nostro patto per gestire il paese, collaborando attivamente con gli altri enti e le associazioni presenti sul territorio pianese".

Con pazienza e ascolto, la Valle e la lista "AmiAmo Piana Crixia" hanno formato un gruppo di persone amiche con esperienze diverse: "Ci mettiamo al servizio di Piana con l'ambizione comune che 'insieme si può fare'. Gli obiettivi riguarderanno sia cose realizzabili in breve tempo, sia progetti di lungo periodo, i cui benefici coinvolgeranno le generazioni future".

La Valle e il suo team saranno a disposizione dei cittadini, per consigli, opinioni e scambi di idee, anche tramite i canali social e l’ indirizzo email dedicato (amiamopianacrixia@gmail.com).

"Le voci dei pianesi saranno ascoltate sia negli uffici comunali, con il coinvolgimento attivo del personale dipendente, che sul territorio, perché lo scopo di questa lista è aiutare la gente nell'affrontare i problemi di origine burocratica cercando di semplificarli il più possibile. Altro punto importante sarà coinvolgere coloro che hanno a cuore il futuro del paese, giocando un ruolo attivo e collaborativo".

"Il rigore e la trasparenza sono gli elementi fondamentali che uniscono i componenti di questa lista, contraddistinta dall'insieme di diverse generazioni, unite dall'entusiasmo e dall'amore verso il proprio paese. 'AmiAmo Piana Crixia' vuole essere la lista di tutti con il solo scopo di realizzare il bene del paese".

"Terremo i piedi ben piantati per terra con gli occhi rivolti verso il futuro, dedicando le nostre energie a Piana Crixia, con costanza e impegno, per costruire insieme un paese più attraente, nel rispetto del suo passato", conclude la Valle.