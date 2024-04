Elezioni comunali, Fiorenza Valle presenta la lista civica "AmiAmo Piana Crixia"

Il candidato sindaco Fiorenza Valle presenta la sua lista "AmiAmo Piana Crixia": "Siamo carichi e motivati, non vediamo l'ora di mettere a disposizione del nostro Paese e dei suoi cittadini le nostre idee, esperienze e tempo".

"Bruno Bovio, ex bancario attivo nel volontariato (Avo, Airc, Microcredito, associazione Piano C/terapia ricreativa), con una buona esperienza nel settore finanziario; Chiara Valenti, studentessa di medicina e volontaria in Croce Bianca, si occupa con passione delle problematiche dei bambini e degli anziani e si batterà per la creazione di luoghi di aggregazione, così mancanti alla sua generazione".