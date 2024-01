Cairo, i locali del centro sociale "P. Infelise" in concessione all'associazione A.I.A.S. Savona Onlus per 5 anni

La giunta comunale di Cairo Montenotte ha recentemente adottato un'iniziativa di rilevante importanza, approvando una delibera di intenti che prevede la concessione dei locali del centro sociale "P. Infelise", ubicati in località Buglio, all'associazione A.I.A.S. Savona Onlus.

Questa decisione rappresenta un passo importante nel supporto delle attività di riabilitazione dell'associazione a favore delle persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

L'associazione A.I.A.S. Savona Onlus opera da numerosi anni nel territorio del comune di Cairo Montenotte, offrendo servizi di notevole importanza per il recupero funzionale e sociale di individui che affrontano disabilità sia nel periodo pre-peri-postnatale che durante l'età evolutiva. Questi servizi hanno un impatto positivo sull'intera comunità dei comuni appartenenti al Distretto Sociosanitario delle Bormide.

La richiesta avanzata dall'associazione il 15 gennaio scorso, relativa a una sede più adeguata alle attività e alle crescenti esigenze del Distretto, riflette la crescente importanza e riconoscimento delle prestazioni offerte. La concessione dei locali costituisce una risposta concreta a questa necessità, consentendo all'associazione di ampliare e potenziare ulteriormente le proprie iniziative di supporto alle persone con disabilità.

La concessione sarà gratuita e avrà una durata di cinque anni, con l'associazione A.I.A.S Savona Onlus responsabile di tutte le spese di gestione della struttura. Inoltre, sarà possibile il rinnovo mediante un accordo esplicito tra le parti al termine del periodo stabilito.

'Fa parte di un progetto di riordino che abbiamo messo in campo per cercare di rispondere alle esigenze di tutti - commenta il vice sindaco Roberto Speranza - L'associazione A.I.A.S Savona Onlus, precedentemente situata in una dependance a Villa Sanguinetti, si trasferirà al centro sociale "P. Infelise", cedendo la vecchia sede all'associazione Raggio di Sole per il servizio 'Dopo di Noi'. Si tratta di un'attività dedicata a quei disabili che, privi di genitori o figure di riferimento, devono comunque affrontare la vita in autonomia".

"Al contempo, il centro di aggregazione inizialmente collocato presso il "P. Infelise", sarà spostato in due spazi adiacenti, situati al piano terra di un palazzo, di cui uno precedentemente occupato da un negozio alimentare. Attualmente, stiamo concludendo gli accordi con Arte per l'affitto, e la struttura sarà denominata ludoteca", conclude Speranza.