Moto per terra e addobbi natalizi danneggiati ad Albissola, individuato il responsabile dalla polizia locale

Nella giornata di oggi è stato rintracciato dalla polizia locale e deferito in stato di libertà per le ipotesi di danneggiamento e deturpamento, l'uomo residente ad Albissola Marina che la notte del 29 dicembre aveva, proprio nel comune albissolese, compiuto atti di vandalismo.

L'uomo aveva infatti scaraventato al suolo diversi motoveicoli in sosta negli stalli in Viale Giacomo Matteotti e in Piazza Sant'Antonio e successivamente aveva anche danneggiato gli addobbi e le luminarie natalizie di alcune attività del centro storico.

Nelle ultime settimane erano state visualizzate le immagini del circuito di videosorveglianza ed erano stati effettuati gli accertamenti per individuare il responsabile.