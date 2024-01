"Teatro e Beneficenza" al "Chebello" di Cairo, cinque serate organizzate dal gruppo scout

Il gruppo scout di Cairo Montenotte, con il patrocinio del comune, organizza la prima edizione della rassegna 'Teatro e Beneficenza': una serie di cinque serate di spettacoli mirate a coinvolgere la comunità in momenti di divertimento e azione solidale.

L'iniziativa, che si terrà presso il Teatro Chebello di Cairo con inizio alle ore 21, è un progetto che unisce intrattenimento di alta qualità e generosità, con il ricavato delle serate destinato ad essere devoluto equamente fra le associazioni coinvolte.

La programmazione degli spettacoli è variegata e promette di accontentare i gusti di un pubblico ampio e diversificato. Il via alle serate sarà dato venerdì 9 febbraio con "Figlio di Operai" di Davide Diamanti (Uno Sguardo dal Palcoscenico), in collaborazione con l'Associazione Raggio di Sole Onlus. Successivamente, il 23 febbraio, il Teatro d'Appendice proporrà "Il Collezionista", in collaborazione con il gruppo scout di Cairo Montenotte.

La rassegna proseguirà il 21 marzo con il Teatro Cantiere e la rappresentazione de "La Voce e l'Incanto - Voci e Storie dal Canto di Tradizione", in collaborazione con l'Avis Cairo. Il 3 maggio sarà il turno del Laboratorio III Millesimo con "Voglio Proprio Vedere Come Va a Finire", in collaborazione con il Circolo Don Pierino. Chiuderà la rassegna il 31 maggio I Meikenent con "Fuori Rotta!", in collaborazione con l'associazione Guido Rossi.

L'ingresso a ciascuna serata avrà un costo di 10 euro per gli adulti e 5 euro per bambini sotto i 12 anni.