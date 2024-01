47 anni fa salvò la vita ad un bambino: il racconto di Bruno Folco, il vigile premiato a Borghetto S. Spirito

"È stata una cosa istintiva: ero in servizio sul lungomare e ho sentito urlare. Mi sono voltato, ho visto questo bambino in terra e mi sono buttato".

Inizia con queste parole il racconto di Bruno Folco, il vigile che il 7 luglio del 1977 salvò la vita di un bambino (Roberto Cogliati, oggi 56enne) che stava morendo folgorato. Ieri, 47 anni dopo, nella ricorrenza di San Sebastiano santo protettore della Polizia Locale, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giancarlo Canepa ha voluto rendergli omaggio premiandolo nel corso di una cerimonia tenutasi nella sala consiliare del comune.

"Per me lui era morto, ho cercato di di fare il massaggio cardiaco, ho cercato di fare tutto quello che potevo - ha proseguito Folco - il problema più grave, oltretutto, era che si era amucchiata un sacco di gente, un sacco di persone, di curiosi, perché eravamo sul molo. È stata una cosa istintiva: io sono un carattere molto impulsivo, non mi faccio tante domande e se una cosa è da fare si fa. Dopo - ha poi ammesso - è venuta la paura, ho capito cosa ho rischiato. Il bambino ha fatto parecchi mesi di ospedale, terapie intensive, operazioni. Quando l'ho visto dopo due mesi, perché suo padre mi era venuto a cercare, faceva pena: aveva dei buchi nelle mani e nel viso, davanti era tutto bucato".

"Tutta la vita ho pensato: sarà vivo o sarà morto - ha continuato l'ex vigile ripensando a quel bambino - però non ne ho mai parlato a nessuno, anche i miei figli non sapevano niente. Quando ci siamo incontrati ho visto questo bambino, che per me rimane un bambino ancora adesso che ha 56 anni perché all'epoca aveva 10 anni, l'incontro è stato emozionante: io sono un carattere duro, forte, però come fai non piangere?".

Emozioni che riportano indietro nel tempo, a quell'episodio mai dimenticato: "Ero come in trance - ricorda ancora Folco ripensando a quegli attimi - Allora non avevamo la tecnologia di oggi e quindi per i soccorsi sarei dovuto andare a cercare una cabina telefonica, sperare in Dio che qualche imbecille non avesse strappato la cornetta e se ero fortunato telefonare e poi ritornare indietro. È stato un tuffo. Dopo però ho riflettuto, ho pensato che avevo due bambini, uno di 5 anni e l'altro di 8, e potevo morire".