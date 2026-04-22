Festa della Liberazione, seduta solenne del Consiglio regionale

Domani, giovedì 23 aprile, l'Assemblea legislativa della Liguria celebra l'81° anniversario della Liberazione.

La seduta sarà aperta dal presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari, seguirà l'orazione ufficiale dello storico Giovanni Orsina.

L'Assemblea legislativa della Liguria si riunirà alle ore 11 in Seduta solenne nell'Aula consiliare "Sandro Pertini", in via Fieschi, a Genova, per celebrare l'81° anniversario della Festa della Liberazione.

Il Presidente del Consiglio regionale aprirà la seduta con un saluto agli ospiti, a cui seguirà l’esecuzione dell’inno nazionale da parte della Filarmonica Sestrese.

L'orazione ufficiale sarà tenuta da Giovanni Orsina, storico e politologo. Direttore della Luiss School of Government, Orsina è professore ordinario di storia comparata dei sistemi politici europei e di storia del giornalismo e dei media elettronici presso la Facoltà di Scienze Politiche della Luiss Guido Carli.