Finale, eletto il nuovo direttivo per la Pro loco Gorra e Olle: Emilio Bolla confermato presidente

Con 104 votanti, l’Assemblea dei soci tenutasi il 21 aprile ha rinnovato gli organi della Pro Loco di Gorra e Olle, eleggendo il nuovo direttivo composto da 21 consiglieri che resteranno in carica per i prossimi quattro anni.

Al termine delle operazioni di scrutinio, effettuate dalla commissione elettorale, il presidente uscente ha invitato i neoeletti a procedere con l’assegnazione delle cariche istituzionali, delineando così la nuova struttura organizzativa dell’associazione.

Alla guida della Pro Loco del finalese è stato nominato presidente Emilio Bolla. La carica di vicepresidente è stata affidata alla dottoressa Simona Canepa, mentre il ruolo di segretaria sarà ricoperto da Vera Belloli. Tesoriere sarà Emilio Cocchi.

Completano il direttivo i consiglieri Fabio Aiello, Luca Aiello, Anna Bacconi, Rosalba Cassalino, Antonella Cocchi, Elena Cocchi, Marisa Folco, Christian Granero, Mauro Maggi, Martino Mauro, Anna Maria Milano, David Obando, Roberto Polidori, Domenico Spina, Emiliano Stracci, Loris Stracci e Roberto Visentainer.

Sono stati inoltre nominati i probiviri: l’avvocato Umberto Luzi, il dottor Guglielmo Bonaccorti e Luigi Calcagno.