Dopo l’attacco vandalico alla sede locale del circolo di Fratelli d'Italia a Finale Ligure, arriva il messaggio di solidarietà e ferma condanna da Grande Liguria Finale Ligure “per il grave atto teppistico che ha subito”.

“In un paese civile (ove non vivono i teppisti in generale) si discute ci si confronta, ma mai e poi mai si arreca danni alle proprietà altrui. Questo grave atto di intolleranza li pone in modo inequivocabile fuori dalla democrazia e al vivere civile”, concludono.