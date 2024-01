Liguria, meno cassa integrazione nel 2023: nel savonese -18,6% di ore in un anno

Registrano un forte calo in Liguria, nel 2023, le richieste di cassa integrazione in Liguria. Lo rivelano i dati diffusi dall’INPS secondo cui le ore autorizzate di CIG sono diminuite del 26,9% rispetto all’anno precedente con -2.114.591 ore con una percentuale di diminuzione su base regionale nettamente superiore a quella nazionale (-12,7%) e anche a quella delle regioni del Nord Ovest (-14,3%).

A livello provinciale, nel savonese il calo è stato del 18,6% (-489.187 ore), ed è la provincia con la decrescita minore a confronto di Genova -30,3% (-1.383.716 ore) e La Spezia -53,5 (-273.578 ore), mentre l'imperiese è la "mosca bianca" perché si è registrata una risalita del +20,4% (+31.890 ore).

Nell'anno passato le le ore totali autorizzate in Liguria, che rappresentano il 5% della CIG del Nord Ovest, sono scese dunque da 7.862.092 a 5.747.501. In linea con la tendenza del resto d’Italia, in Liguria sono diminuite tutte le tipologie di cassa integrazione: ordinarie, ovvero quelle legate ad una riduzione dell'attività lavorativa dovuta a una temporanea difficoltà di mercato dell'azienda; straordinarie, cioè legate a situazioni di riorganizzazione aziendale, crisi aziendali o contratti di solidarietà; in deroga, ovvero a sostegno ai lavoratori di quelle imprese che non potevano ricorrere agli strumenti ordinari perché esclusi all'origine o perché avevano già esaurito il periodo di fruizione delle tutele ordinarie.

Scendendo nel dettaglio, sempre a livello ligure, si è registrato un -46% negli ordinari (-983.999 ore, in controtendenza rispetto al resto del Nord Ovest che ha invece visto un aumento nel 2023 del 2,1%), -17,6% per le straordinarie (-929.287 ore) e -45,3% per quelle in deroga (-201.305 ore). Nel 2023 in Liguria sono diminuite dell’89,1% anche le ore autorizzate dei Fondi di Integrazione Salariale (-3.620.822 ore).

Numeri che, secondo il presidente Toti "raccontano di un’economia ligure vivace e in crescita, sia per i lavoratori che per le aziende" e che "si vanno ad aggiungere a quelli sull’occupazione diffusi nei mesi scorsi da enti come le Camere di Commercio e l’European House Ambrosetti, tutti concordi nel parlare di tessuto economico dal segno più che si è ormai lasciato alle spalle la crisi economica post Covid. Rimane ovviamente l’impegno della Regione Liguria - aggiunge - nell’affrontare, con i mezzi a sua disposizione, nel gestire le crisi aziendali che ancora insistono sul nostro territorio".